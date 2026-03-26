161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة

البلاد (الرياض)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 161 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يناير من العام الحالي 2026م، فيما بدأت الإنتاج في 107 مصانع جديدة

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة أكثر من 3.14 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,419 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر العام الماضي 2025، قد سجلت قيمة 1.68 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ2,587 وظيفة جديدة.

وتعكس التراخيص الجديدة نمو الاستثمارات في القطاع، بالتوازي مع زيادة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي، وذلك ضمن المستهدفات الإستراتيجية لتوسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وزيادة الصادرات غير البترولية؛ ترسيخًا للاقتصاد المستدام.