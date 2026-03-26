14.8 مليار ريال تسوق أسبوع

البلاد (الرياض)

سجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 14.8 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس الحالي.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 223.9 مليون عملية، وتركز إنفاق المستهلكين على قطاع الملبوسات والإكسسوارات بقيمة 2.33 مليار ريال (15.8%)، وقطاع الأطعمة والمشروبات 2.11 مليار ريال بنسبة 14.3%.

وبحسب المدن، تصدرت الرياض بنحو 4.70 مليار ريال، ما يمثل 31.8% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.18 مليار ريال وبنسبة 14.7%.