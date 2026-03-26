14.8 مليار ريال تسوق أسبوع

صحيفة البلاد      8 / شوال / 1447 هـ      26 مارس 2026

البلاد (الرياض)
سجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 14.8 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس الحالي.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 223.9 مليون عملية، وتركز إنفاق المستهلكين على قطاع الملبوسات والإكسسوارات بقيمة 2.33 مليار ريال (15.8%)، وقطاع الأطعمة والمشروبات 2.11 مليار ريال بنسبة 14.3%.
وبحسب المدن، تصدرت الرياض بنحو 4.70 مليار ريال، ما يمثل 31.8% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.18 مليار ريال وبنسبة 14.7%.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

