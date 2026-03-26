عمر الحكمي

قطع رئيس نادي الاتحاد المهندس فهد سندي الشك باليقين في عدم قدرته القيام بمهام رئيس أكبر وأعرق الأندية السعودية والخليجية من خلال (فشله الذريع) في تحقيق ما يسعد جماهير العميد المخلصة، الصابرة، الوفية، التي بات لسان حالها يقول (فهد سندي.. لا عندك.. ولا عندي) بمعنى ليس عندك يا فهد سندي حنكة رئاسية.. وليس عندنا نحن جماهير الاتحاد (فرحة) ونحن نشاهد بطولات الموسم تتساقط كأوراق الشجر في فصل الخريف دونما ينال منها (حبنا الكبير الاتحاد) ورقة واحدة تسعدنا، وتشعرنا أن فريقنا الذي يلعب في هذا الموسم هو نفسه فريقنا الذي لعب الموسم الماضي في عهد الرئيس (الناجح) بكل المقاييس المهندس لؤي مشعبي، الذي حقق للاتحاد بطولتي الدوري والكأس بكل جدارة واقتدار..

ورغم أنك يا فهد سندي (مهندس) وطيّب الذكر الرئيس السابق لؤي مشعبي (مهندس) إلاّ أنّه شتّان بين (الهندستين) فقد استخدم المشعبي هندسته في تحقيق الأفراح والليالي الملاح لجماهير الاتحاد الوفية، فيما استخدمت أنت هندستك في تدمير الاتحاد وإزهاق روح الفرحة في قلب كل عاشق لهذا الصرح الرياضي الشامخ.

وطوال الموسم وأنا ومعي عدد من الإعلاميين المعروفين بميولهم الاتحادية ندافع وننافح عنك، بل نهاجم صوت (العقل والمنطق) الذي كان يأتينا ممن رفضوا (منذ البداية) مجرّد ترشّحك لرئاسة نادي الاتحاد، وأبرزهم على الإطلاق الزميل الإعلامي محمد البكيري الذي أكد منذ البداية أن رئاستك يا فهد سندي لنادي الاتحاد ستجلب العار و الدمار لأبرز وأعرق أندية الكبار، وأن الرئيس الأسبق أنمار الحائلي هو الأجدر بالرئاسة، وكذلك عضو شرف نادي الاتحاد الماسي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتأريخ والإحصاء المستشار صالح بن سالم باهويني، الذي دارت بيني وبينه محادثه فور تقدمك للترشح، وقال لي حينها بالحرف الواحد: فهد سندي لا يصلح لرئاسة نادي الاتحاد؛ بل الرئيس الذهبي الأسبق أنمار الحائلي أجدر بالرئاسة، يكفي أنه حقق بطولتين للاتحاد ولديه من الخبرة ما يمكّنه من قيادة السفينة الاتحادية.. وكذلك الزميل الإعلامي الدكتور نبيه ساعاتي الذي طالب باستقالتك بعد مشاهدته لك، وأنت تهدم جدران الصرح الرياضي الشامخ طوبة طوبة.

ومع الأسف الشديد لم نستمع لصوت العقل والمنطق وارتأينا أن نمنحك الفرصة لكي تحافظ لجماهير العميد على أغلى بطولات الموسم؛ كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي حققه الفريق في الموسم الماضي، ولكن إحباط (إيش يأخذ الريح من البلاط) لازمك، وخسر فريقك من الخلود وغادر بطولة كأس الملك، وأنت لا تزال متمسكاً بالرئاسة ولم تغادر.

إرحل يا فهد سندي. غادر الرئاسة واحفظ عند جماهير الاتحاد والتاريخ الذي (دوّن فشلك الذريع ) ما تبقى لك من ماء الوجه.

قدّم استقالتك.. وثق تماماً أنك برحيلك تكون قد حققت البطولة الوحيدة للاتحاد في هذا الموسم، على أمل أن يحقق من يأتي بعدك بطولة كأس النخبة الآسيوية. أما أنت فمستحيل أن تحققها” فليالي العيد تبان من عصاريها”.

