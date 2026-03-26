سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إيطاليا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنتونيو تاجاني، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في جمهورية فرنسا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.
