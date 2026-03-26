سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية ألمانيا

8 / شوال / 1447 هـ      26 مارس 2026

 

واس (قو دي سيرني)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في جمهورية فرنسا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات التداعيات الأمنية الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

