رينارد: هدفنا الوقوف على جاهزية لاعبينا أمام مصر وصربيا

البلاد (جدة) أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية المعسكر الحالي، مشيرًا إلى أنه يمثل المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل خوض غمار كأس العالم الصيف المقبل. وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة الودية أمام منتخب مصر، أن المنتخب سيخوض اختبارين مهمين أمام مصر ثم صربيا، بهدف الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. وحول الجدل الدائر بشأن استدعاء قائمة موسعة تضم 50 لاعبًا، أوضح رينارد أن المعيار الأساسي في الاختيارات هو مستوى الأداء، إلى جانب مدى التزام اللاعب بالمهام داخل الملعب. وشدد المدرب الفرنسي على أن دقائق اللعب تعد عنصرًا حاسمًا في تقييم اللاعبين، مؤكدًا أن المشاركة المستمرة مع الأندية تمنح اللاعبين أفضلية واضحة في الانضمام إلى قائمة "الأخضر". وفيما يتعلق باستدعاء 6 حراس مرمى، وغياب الحارس محمد العويس، أوضح رينارد موقفه بشكل صريح. وأشار إلى أنه كان يعتمد على العويس في فترات سابقة رغم قلة مشاركاته، لكنه يرى أن العودة للمنتخب في الوقت الحالي أصبحت مشروطة بحصول اللاعب على دور أساسي مع ناديه. وأضاف: "من الصعب استدعاء حارس لا يشارك بانتظام ليكون الخيار الثاني، لذلك فضلت الاعتماد على حراس يمتلكون استمرارية أكبر". كما أكد رضاه عن مستوى الحارس نواف العقيدي، الذي بات الخيار الأول في الفترة الأخيرة. وتطرق رينارد إلى سلوك اللاعبين منذ بطولة كأس العرب، معربًا عن اعتقاده بأن عددًا أكبر من اللاعبين كان يجب أن يبحث عن فرص للعب خارج أنديتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأوضح أن قرارات اللاعبين تختلف بين مصلحة النادي والمنتخب، لكنه شدد على أهمية أن يضع اللاعب مشاركته الدولية ضمن أولوياته. واختتم مدرب الأخضر تصريحاته بالتأكيد على أنه حرص على التواصل المباشر مع اللاعبين داخل أنديتهم، موجهًا لهم نصائح تتعلق بنمط الحياة الاحترافي. وأكد أن التغذية السليمة، والنوم الجيد، والانضباط في التدريبات، عوامل أساسية لضمان جاهزية اللاعبين قبل كأس العالم.