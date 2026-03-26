رونالدو يعود للنصر بعد تعافيه من الإصابة

البلاد (جدة)

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” صورًا لوصول رونالدو إلى مقر التدريبات، في إشارة إلى اقترابه من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، إلى مقر النادي؛ من أجل المشاركة في الحصة التدريبية رفقة زملائه، بعد غياب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

كما عبّر رونالدو عن سعادته بالعودة، حيث كتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “سعيد بالعودة!.. أبدو في حالة جيدة”.

وكان رونالدو قد وصل إلى العاصمة الرياض مساء أمس الأربعاء، برفقة مواطنه جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي، بعد فترة قضاها خارج المملكة لاستكمال برنامجه العلاجي.

وغاب قائد النصر عن المباريات الأخيرة، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة الفيحاء في الدوري، ما أبعده عن مواجهتَيْ نيوم والخليج.

وكان المدير الفني جورج جيسوس قد أوضح في وقت سابق أن اللاعب سافر إلى مدريد لاستكمال العلاج، قبل أن يعود الآن إلى التدريبات، في خطوة تؤكد جاهزيته التدريجية للعودة إلى الملاعب.