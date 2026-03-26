رسميًا.. تحديد موعد مواجهة النصر والوصل في ربع نهائي آسيا 2

البلاد (جدة) تأكدت إقامة مواجهة النصر أمام الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، في لقاء مرتقب يجمع الفريقين خلال الشهر المقبل. ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 19 أبريل 2026 على ملعب استاد زعبيل في دبي، عند الساعة السادسة مساءً، بنظام المباراة الواحدة، التي تحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. تأتي هذه المواجهة ضمن مرحلة الأدوار الإقصائية للبطولة، حيث تُقام مباريات ربع النهائي في منطقة الغرب بنظام التجمع، ما يزيد من حدة المنافسة في ظل حسم التأهل من لقاء واحد فقط.