خط شحن جديد مع البحرين

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن خدمة شحن جديدة بربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 حاوية قياسية، وذلك ضمن خدمة الشحن GULF SHUTTLE التابعة لشركة MSC.

تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود (موانئ) لدعم الحركة البحرية في المنطقة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز من الموانئ الحيوية في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، حيث يتميز ببنية تحتية متقدمة ومرافق لوجستية متكاملة، ويضم 43 رصيفًا بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.