حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يضبط مخالفين في المناطق البحرية للمملكة

صحيفة البلاد      8 / شوال / 1447 هـ      26 مارس 2026

 

البلاد (مكة المكرمة)

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، مقيمين من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

