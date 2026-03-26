برعاية مُحافظ الطائف.. انطلاق ملتقى الورد والنباتات العطرية الأحد المقبل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف، تنطلق يوم الأحد المقبل 29 مارس، فعاليات النسخة الثانية من “الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية”، التي تستمر حتى 11 أبريل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمختصين في هذا القطاع.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز مكانة محافظة الطائف بوصفها أحد أبرز مراكز إنتاج الورد والنباتات العطرية، ودعم الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الواعدة.
وأوضحت المتحدث الرسمي للملتقى الدكتورة خديجة أبو النجا أن الملتقى يمثل منصة متكاملة تجمع بين الجوانب العلمية والاقتصادية والسياحية، ويسهم في إبراز المقومات التي تتميز بها المحافظة في هذا المجال.
وبيّنت أن فعاليات الملتقى تتوزع بين حرم جامعة الطائف ومتنزه الردف، وتشمل جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إلى جانب إطلاق “هاكاثون جامعة الطائف” لدعم الابتكار، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م