المملكة تشارك في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية

البلاد (الرياض)
تشارك المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، المقام في مدينة ياوندي بالكاميرون خلال الفترة 29-26 مارس 2026م.
ويستهدف المؤتمر بنسخته الـ 14 التأكيد على أهمية منظمة التجارة العالمية في النظام التجاري الدولي، والتأكيد على أهمية إصلاح المنظمة، كما سيناقش عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، أبرزها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وموضوعات التنمية والدول الأقل نموًا، وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، وإدراج اتفاقيتي تيسير الاستثمار من أجل التنمية والتجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة.
وفي إطار التحضير للمشاركة في المؤتمر، استضافت المملكة خلال الشهر الحالي، الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة العرب التحضيري للمؤتمر، وذلك من خلال جهودها كونها ولّت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات منذ عام 2011م.
ويهدف الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة العرب تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، بما يعزز قدرة الدول العربية على الإسهام بفعالية في مناقشات المؤتمر الوزاري الرابع عشر وتحقيق نتائج متوازنة تعكس مصالحها وأولوياتها.
وأكد البيان الوزاري لوزراء التجارة العرب، على التزام الدول العربية بلعب دور فعّال وبنّاء في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، ما يكرس الجهود لضمان نجاح وتحقيق نتائج تعالج احتياجات وأولويات الأعضاء من الدول النامية والأقل نموًا بما في ذلك الدول العربية.
وشدد البيان على الأهمية القصوى لضمان وصول الغذاء والمدخلات الزراعية لجميع أنحاء العالم، ووجوب فرض قيود على التصدير والحواجز التجارية غير مبررة، وأهمية تمكين الدول النامية لزيادة حصتها في التجارة العالمية.
وبلغ حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 537 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها ما يقارب 305 مليارات دولار خلال عام 2024م.