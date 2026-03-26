الرياضة المحكمة الرياضية تقبل طعن السنغال على قرار تجريدها من لقب أمم أفريقيا

البلاد (جدة) قدّم اتحاد الكرة السنغالي استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)؛ احتجاجاً على القرار الذي جرّد بموجبه المنتخب السنغالي من لقب كأس الأمم الأفريقية، ومنح الكأس للمغرب، وذلك حسب ما أكدت الهيئة السويسرية، الأربعاء. وجاء في بيان صادر عن المحكمة «يتعلّق الاستئناف بقرار صادر عن (كاف) في 17 مارس (آذار) 2026، يعلن أن المنتخب الوطني السنغالي قد خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية (2025 في المغرب) بسبب الانسحاب، ويمنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0». ويأمل السنغاليون في إلغاء قرار الاتحاد القاري بسحب اللقب منهم، بعدما غادر عدد من لاعبيهم أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية في 18 يناير (كانون الثاني)، وهي مباراة كان المنتخب السنغالي قد فاز بها 1-0 بعد التمديد. وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) قد أعلن في 17 مارس أنه قبِل طعناً تقدّمت به الجامعة المغربية، معتبراً أنّ السنغال خالفت لوائح البطولة بانسحاب لاعبيها من الملعب. وبناء على ذلك، اعتبر «كاف» أن السنغال خسرت المباراة بالانسحاب، وحوّل فوزها 1-0 إلى هزيمة 3-0، مانحاً اللقب للمغرب المضيف. وقالت محكمة التحكيم الرياضي إن استئناف السنغال «يسعى إلى إلغاء قرار (كاف) وإعلان الاتحاد السنغالي فائزاً بلقب كأس الأمم الأفريقية». وأوضح المدير العام للمحكمة ماتيو رييب: «ندرك أن الفرق والجماهير تتطلّع إلى معرفة القرار النهائي، وسنضمن أن تُجرى إجراءات التحكيم بأقصى سرعة ممكنة، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة».