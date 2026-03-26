الدفاع المدني يواصل التوعية بالتقلبات المناخية بـ “مهم تدري”

تواصل المديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تنفيذ برنامج التوعية بالظواهر الجوية تحت شعار “مهم تدري”، في إطار جهودها لتعزيز الوعي الوقائي ورفع مستوى جاهزية المجتمع للتعامل مع التقلبات المناخية.
وشددت على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند التقلبات المناخية، من خلال البقاء في أماكن آمنة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، والابتعاد عن مواقع الخطر كالأودية والمناطق المفتوحة، وعدم الاحتماء تحت الأشجار أو بالقرب من الأسطح والهياكل المعدنية، وأخذ الحيطة أثناء التنقل أو ممارسة الأنشطة الخارجية، وعدم تجاهل التنبيهات والتحذيرات الرسمية.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
