الاتحاد السعودي للملاكمة والركل يطلق بطولة منطقة مكة المكرمة

البلاد (جدة)
أطلق الاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ) أولى بطولاته على مستوى المناطق، ضمن خطته لتوسيع قاعدة الممارسين وتطوير المواهب في مختلف أنحاء المملكة، وإيجاد بيئة تنافسية تُمكّن اللاعبين من تطوير مهاراتهم، إضافةً إلى دعم المنتخبات الوطنية بعناصر جديدة قادرة على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.
وتنطلق أولى هذه البطولات تحت مسمى بطولة منطقة مكة المكرمة للفئات العمرية خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل بمحافظة جدة على صالة نادي البطل، وتستهدف الفئات السنية المختلفة.
وأكّد رئيس الاتحاد أحمد بن محمد الطويان أن إطلاق بطولات المناطق يُعد خطوة إستراتيجية مهمة، مبينًا أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين في مختلف الأعمار.