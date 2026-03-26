أداء قوي للقطاعات.. 3.2 % نمو الإيرادات التشغيلية

ارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في المملكة خلال يناير الماضي 3.2% ، ما يعكس استمرار قوة أداء عدد من القطاعات الاقتصادية.

تفصيلًا.. سجل المؤشر نموًا 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، بدعم نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.8%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.4%، والتشييد بنسبة 0.4%، إضافةً إلى ارتفاع أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.7%، والنقل والتخزين بنسبة 2.2%.

وسجل المؤشر نموًا طفيفًا على أساس شهري بنسبة 0.6%، في دلالة على استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع أجور العمالة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

بالنسبة للنمو السنوي للإيرادات التشغيلية، أشارت بيانات مؤشرات الأعمال إلى أن الارتفاع جاء مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية، أبرزها: الأنشطة المالية والتأمين والمعلومات والاتصالات بنسب تتجاوز 13%، والصناعة التحويلية 0.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 8.7%، والتشييد 4.2%.