وسط تصاعد التوتر الإقليمي.. صواريخ من العراق تستهدف قاعدة للجيش السوري

البلاد (دمشق)

أعلنت القيادة السورية، أن إحدى قواعدها العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة تعرضت لقصف صاروخي، أطلق من الأراضي العراقية. وأفادت هيئة العمليات بالجيش السوري في بيان رسمي أن الهجوم نفذ بواسطة خمسة صواريخ أُطلقت من محيط قرية تل الهوى، الواقعة على عمق 20 كيلومتراً داخل الحدود العراقية.

وأوضح الجيش السوري أنه تم التنسيق مع السلطات العراقية، حيث أكد الجيش العراقي بدء عمليات تمشيط وبحث عن الفاعلين، مشيراً إلى أن الجيش السوري في حالة تأهب قصوى لتأمين الأراضي والرد على أي اعتداء محتمل.

واستهدف القصف قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، التي كانت تضم سابقاً قوات أمريكية، فيما تخضع حالياً لسيطرة الجيش السوري. ويُنتشر في القاعدة الفرقة 60 من الجيش السوري، التي تقوم بمهام الدفاع عن المنطقة ومواجهة أي تهديدات صاروخية.

وأفاد مصدران أمنيّان عراقيّان بإطلاق سبعة صواريخ على الأقل من منطقة ربيعة قرب الموصل، باتجاه قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا، مع ضبط منصة إطلاق مركبة محترقة كانت مستخدمة في العملية. وأظهرت مقاطع فيديو الهجوم من داخل الأراضي العراقية، في حين أعلن الدفاع الجوي العراقي عن اعتراض طائرة مسيرة ملغومة فوق القنصلية الأميركية في أربيل.

وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران، منضوية تحت ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أميركية في العراق والمنطقة بشكل شبه يومي، من دون الإعلان عن أهداف محددة في معظم الأحيان.

في سياق متصل، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال كلمة عقب صلاة عيد الفطر، حرص بلاده على الابتعاد عن أي نزاع في الشرق الأوسط، مشدداً على أن سوريا على وفاق مع الدول الإقليمية والدولية، وتسعى للحفاظ على استقرار أراضيها. وقال الشرع:”ما يحصل حالياً حدث كبير ونادر في التاريخ، ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع، مع التضامن الكامل مع الدول العربية”.