وسط اتصالات دبلوماسية.. البيت الأبيض يحذر: المفاوضات مع إيران ما زالت غير مستقرة

البلاد (واشنطن)

أكد البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء)، أن الوضع حول المفاوضات مع إيران لا يزال غير مستقر، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة؛ تهدف إلى تهدئة النزاع القائم في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة ABC:” هذه مباحثات دبلوماسية حساسة، ولن تقدم الولايات المتحدة أي بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الوضع غير مستقر، ولا يمكن اعتبار أي افتراضات حول المفاوضات نهائية، حتى يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل البيت الأبيض”. وتمحورت التساؤلات حول إمكانية قيام ستيفن ويتكوف، المبعوث الرئاسي الخاص، إلى جانب صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة إلى باكستان؛ لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني في العاصمة إسلام آباد. وقد نقلت القناة الطلب إلى البيت الأبيض، بينما أشار مسؤول باكستاني إلى وجود “عدة مقترحات” بشأن هذه المباحثات المحتملة، مؤكدًا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، ومن المرجح أن تُعقد الاتصالات خلال الأيام القادمة.

من جانبها، نفت طهران أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة”إرنا” أن إيران لم تُجر أي لقاءات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها أوضحت موقفها للوسطاء. كما صرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعدم وجود أي مفاوضات، مشيرًا إلى تلقي طهران “رسائل من دول صديقة” بشأن طلب أميركي لإجراء محادثات. هذا وتتواصل العمليات العسكرية في المنطقة، حيث تتعرض المدن الإيرانية، ولا سيما العاصمة طهران، لقصف شبه يومي منذ 28 فبراير الماضي، في هجوم مشترك أمريكي–إسرائيلي، أسفر عن سقوط قتلى من كبار المسؤولين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي. وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، واستهداف المصالح الأميركية في الخليج، ما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي، ويضاعف المخاطر على استقرار المنطقة.