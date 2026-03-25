وزير الخارجية يناقش مع نظيريه القبرصي والأوزبكي المستجدات

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض أمس (الثلاثاء)، وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون بما يعزز مصالحهما المشتركة.

كما تناول الوزيران مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنه.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس، من وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.