 وزير الخارجية يصل إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع

صحيفة البلاد      25 مارس 2026

 

البلاد (باريس)

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم، إلى جمهورية فرنسا؛ للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي يعقد في منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية ومنها: موضوعات إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

