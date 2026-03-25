وزير الخارجية يبحث مع وزيري الخارجية السوري والمصري التطورات

البلاد (الرياض) أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني. وجرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها. وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.