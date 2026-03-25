“الدفاع”: تدمير 28 مسيرة وصاروخ باليستي بالمنطقة الشرقية في الساعات الأخيرة

أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اليوم (الأربعاء)، اعتراض وتدمير 28 مسيرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب رصد وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المنطقة. بدورها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج للتحذير من خطر. وكان المالكي قد نوه، أمس (الثلاثاء)، بأنه جرى اعتراض وتدمير 44 مسيرة في المنطقة الشرقية. يشار إلى أن الدفاع المدني قد لفت إلى تغيير نغمة زوال الخطر في المنصة الوطنية للإنذار المبكر، إلى صوت يشبه الرسائل النصية العادية يظهر على شاشة الجوال إجبارياً، لتمييزها عن نغمة وقوع الخطر.