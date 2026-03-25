المحليات

وزارة الخارجية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر

صحيفة البلاد 7 / شوال / 1447 هـ      25 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)

أقامت وزارة الخارجية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر، بحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وحضر حفل المعايدة، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ووكلاء الوزارة وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين والموظفات، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

