مواجهات قوية تنتظر الثلاثي السعودي في نهائيات النخبة الآسيوية

أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية دوري أبطال آسيا للنخبة – جدة 2026 التي أقيمت اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية منتظر للفرق السعودية حال تأهلها إلى دور ربع النهائي.
وشهدت مراسم القرعة حضور نجم الكرة السعودية حسين عبدالغني كضيف شرف، حيث تولى مهمة مساعد القرعة.
وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال والسد القطري نظيره فيسيل كوبي الياباني في الدور ربع النهائي.
وكان الهلال قد تصدر ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب، في حين أنهى السد القطري المرحلة ذاتها في المركز الثامن، بينما جاء فيسيل كوبي في المركز الثاني على صعيد منطقة الشرق.
أما الفائز من مواجهة حامل اللقب الأهلي أو الدحيل القطري، فسيلاقي جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي.
وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني بمنطقة الغرب، بينما احتل الدحيل المركز السابع، في حين جاء جوهور دار التعظيم سادساً في منطقة الشرق.
ويلتقي الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة الإماراتي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق.
وكان الاتحاد قد احتل المركز الرابع في منطقة الغرب، متقدماً بمركز واحد على الوحدة.
وفي المواجهة الرابعة من ربع النهائي، يلتقي بوريرام يونايتد التايلاندي مع الفائز من مواجهة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.
وأنهى بوريرام مرحلة الدوري في المركز الرابع بمنطقة الشرق، بينما جاء تراكتور ثالثاً في منطقة الغرب، متقدماً بثلاثة مراكز على شباب الأهلي.
ومن المقرر أن تُقام النهائيات بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، حيث يشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، على أن تُلعب جميع المباريات السبع بنظام المباراة الواحدة.
وسيسبق الأدوار الإقصائية إقامة مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، والتي ستُقام أيضاً بنظام المباراة الواحدة في جدة يومي 13 و14 أبريل.
ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل. أما مباراتا الدور قبل النهائي، فتُقامان يومي 20 و21 أبريل.
وسيُحسم اللقب الأهم في القارة يوم 25 أبريل، عندما تُقام المباراة النهائية المرتقبة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر البطل المجد إلى جانب جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.