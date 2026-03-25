لضمان تحقيق الأثر المنشود.. تأجيل الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي في جدة

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن إعادة جدولة الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو، الذي كان من المقرر عقده خلال الفترة 22–23 أبريل 2026 في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي بناءً على رغبة المنتدى في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن انعقاد الاجتماع في توقيت يحقق أقصى استفادة ممكنة والأثر المنشود.

وأكدت أنّ المملكة كانت- وما زالت- على أتم الاستعداد لاستضافة الاجتماع الدولي؛ لما تمتلكه من خبرة وكفاءة تنظيمية عالية في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وما رسخته خلال السنوات الأخيرة من مكانة متقدمة؛ كونها منصة عالمية للحوار، بما في ذلك النجاح الذي تحقق في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض عام 2024، وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى عقد الاجتماع الدولي في موعد سيُعلن عنه لاحقًا.