قطر تدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب

البلاد (الدوحة)

أكدت دولة قطر، أمس (الثلاثاء)، دعمها الكامل لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي تتصاعد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مفاوضات مفاجئة مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة:”ندعم جميع الجهود الدبلوماسية، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو القنوات غير الرسمية، لإنهاء النزاع في المنطقة”.

وأضاف الأنصاري، أن قطر لا تشارك حالياً بأي جهود وساطة مباشرة بين الطرفين، مشدداً على أن التركيز الوطني ينصب حالياً على الدفاع عن أراضيها ومواجهة الخسائر الناتجة عن الهجمات المختلفة التي تعرضت لها الدولة.

ويعكس موقف قطر الإستراتيجية الخليجية المعتدلة والمتوازنة في النزاعات الإقليمية، حيث تحرص دول التعاون على دعم المبادرات، التي تؤدي إلى تهدئة التوتر دون الانحياز المباشر لأي طرف. كما أن الدوحة، وفقاً لمصادر دبلوماسية، تركز على تعزيز قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية، لضمان وجود إطار دبلوماسي فعال يمكن من خلاله معالجة الأزمات الطارئة وتخفيف تداعياتها الإنسانية والسياسية على شعوب المنطقة. وتأتي تصريحات المسؤول القطري في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات الأمنية والاقتصادية التي تهدد استقرار منطقة الخليج، ما يجعل الدور القطري في دعم الوساطات الدولية أحد العوامل الرئيسة في محاولة إرساء بيئة آمنة ومستقرة.