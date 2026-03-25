المحليات

جامعة الملك عبدالعزيز تنظم حفل المعايدة للمنسوبين والمنسوبات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

7 / شوال / 1447 هـ      25 مارس 2026

البلاد (جدة)

أقامت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، حفل المعايدة السنوي الذي نظمه مركز الاتصال المؤسسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والعمداء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس وكافة الموظفين والموظفات.

وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى- القدير- أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله.

   

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *