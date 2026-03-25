متابعات السفارة السعودية بالقاهرة تحذر المواطنين المقيمين من التقلبات الجوية

البلاد ( القاهرة)

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بيانًا عاجلًا، دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر، بالتزامن مع توقعات بوجود اضطرابات جوية قد تؤثر على عدة مناطق في مصر. وأوضحت السفارة، أن الاحتمالات تشير إلى توقعات بأجواء غير مستقرة خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 مارس 2026، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية.وأشارت إلى أن التقارير الصادرة عن الجهات المختصة أكدت على احتمالية تعرض البلاد لطقس غير مستقر خلال الساعات القادمة، قد تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، ورياحًا قد تكون مثيرة للأتربة.