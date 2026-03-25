الدفاع المدني يغيّر نغمة زوال الخطر في منصة الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني تغيير نغمة زوال الخطر في المنصة الوطنية للإنذار المبكر، إلى صوت يشبه الرسائل النصية العادية يظهر على شاشة الجوال إجبارياً، لتمييزها عن نغمة وقوع الخطر.

وأوضح أن المنصة تُطلق إنذارات في حالات الطوارئ للتحذير عند اقتراب خطر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

وأكد ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى صدور إشعار بانتهائه.

كما شدد على أهمية الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح، داعياً المتواجدين في الخارج إلى الدخول لأقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير، والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وأضاف أنه في حال وصول رسالة التحذير أثناء وجود الشخص داخل مركبته، يجب التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة، والتواصل مع رقم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة عند ملاحظة الخطر.