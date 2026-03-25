الأولى

الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية دون إصابات

صحيفة البلاد      7 / شوال / 1447 هـ      25 مارس 2026

 

واس (الرياض)

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه في يوم الأربعاء 6 / 10 / 1447هـ الموافق 25 / 3 / 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء (غير مأهول بالسكان) في حي سكني بالمنطقة الشرقية، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات – ولله الحمد.
وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *