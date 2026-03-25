“الأرصاد”: أعاصير قمعية على المناطق المتأثرة بالأمطار

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا يُستبعد تشكّل الشواهق المائية في البحر الأحمر، وكذلك الأعاصير القمعية على بعض المناطق المتأثرة بالحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

ودعا القحطاني إلى اتباع تعليمات الجهات المختصة وتطبيق أنواء لمراقبة الحالة الجوية، في ظل استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

ولفت إلى أن الظواهر الجوية المصاحبة تشمل رياحا هابطة قوية وبرداً وانخفاضاً في درجات الحرارة، وتشمل كذلك ضبابا وأتربة مثارة مع ارتفاع في الموج، مع احتمال تساقط الثلوج على جبال اللوز.

بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأشار إلى وجود فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك.