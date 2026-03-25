الأخضر (B) يواصل برنامج الإعداد المتزامن مع المنتخب الوطني الأول

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني (B) مساء اليوم الأربعاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار برنامج الإعداد المتزامن مع المنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، وبحضور وإشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلاها مران في مربعات تكتيكية، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني (B) مساء يوم غدٍ الخميس تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام.