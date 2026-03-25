الأخضر يرفع استعداده لمواجهة مصر ودياً في جدة

البلاد (جدة)
واصل المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الأربعاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلاها مران المربعات، ثم طُبّقت تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.
على صعيد متصل، انضم اللاعب متعب الحربي إلى تدريبات المنتخب الوطني الأول قادمًا من معسكر المنتخب الوطني (B)، وذلك بعد استدعائه من قبل المدير الفني.
ومن جانبٍ آخر، اكتفى اللاعب سلمان الفرج بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الفني، في حين واصل اللاعب زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.
ويواصل المنتخب الوطني مساء يوم غدٍ الخميس تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.
من جهة أخرى، يتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني غدًا لوسائل الإعلام حول مواجهة الأخضر أمام منتخب مصر.