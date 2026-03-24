الإقتصاد

52.4 مليار فائضاً تجارياً

صحيفة البلاد      6 / شوال / 1447 هـ      24 مارس 2026

البلاد (الرياض)
سجل الميزان التجاري للمملكة عالميًا فائضًا قدره 52.4 مليار ريال خلال الربع الرابع 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26%.
فقد ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية للمملكة خلال الربع الرابع 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى نحو 300.1 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 5% لتبلغ 247.7 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 3% لتصل إلى 202.6 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 19% إلى 97.5 مليار ريال.
خليجيًا، بلغ حجم التجارة غير البترولية للمملكة خلال الربع الرابع نحو 62.5 مليار ريال، وسجل فائض ميزانها التجاري غير النفطي نحو 19.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 143%، منها 16 مليار ريال فائضًا تجاريًا للمملكة مع دولة الإمارات العربية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

