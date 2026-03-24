5 خدمات شحن جديدة.. «موانئ» تواصل دعمها للسفن التجارية

البلاد (جدة)

تواصل الهيئة العامة للموانئ دعمها للسفن التجارية في منطقة الخليج العربي، من خلال مبادرة جديدة تسخر فيها إمكاناتها في موانئ المنطقة الشرقية، لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفن بشكل مباشر وسريع.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات المقدمة تشمل تزويد السفن بالوقود والمياه والمواد الغذائية والأدوية، ومختلف المتطلبات التشغيلية، التي تضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة عالية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للموانئ لدعم الحركة البحرية في المنطقة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، والتأكيد على جاهزية الموانئ السعودية لتقديم الدعم في مختلف الظروف، كما أضافت الهيئة خمس خدمات شحن ملاحية جديدة، لتعزيز مرونة القطاع اللوجستي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق البضائع.