فعاليات حي حراء الثقافي تُثري تجربة العيد وتدعم جودة الحياة بمكة المكرمة

صحيفة البلاد      24 مارس 2026

 

البلاد (مكة المكرمة)
تشهد فعاليات عيد الفطر في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة إقبالًا متزايدًا من الأهالي والزوار، في امتدادٍ للحراك الترفيهي والثقافي الذي درجت عليه العاصمة المقدسة خلال مواسم الأعياد، بما يعكس تطور المشهد الاحتفالي وتنوع برامجه.
وتتضمن الفعاليات عددًا من البرامج والعروض الحيّة، يتقدمها “مسرح العيد” الذي يُعد أحد أبرز عناصر الجذب في مثل هذه المناسبات، حيث يقدم فقرات ترفيهية واستعراضية ومسابقات تفاعلية، موجهة لمختلف الفئات، خاصة الأطفال والعائلات، في أجواء تسهم في تعزيز البهجة وصناعة تجربة احتفالية متكاملة.
وتشتمل الفعاليات على مناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية، إلى جانب أركان ثقافية ومعرفية تعكس هوية المكان، وتستحضر البعد التاريخي المرتبط بجبل النور وغار حراء، في مزيج يجمع بين الترفيه والإثراء المعرفي، وهو النهج الذي تميّزت به فعاليات الحي في المواسم الماضية.
ويُعد حي حراء الثقافي أحد الوجهات البارزة التي تستثمر البعد التاريخي والثقافي للمكان في تقديم تجربة نوعية للزوار، من خلال برامج متجددة تستلهم نجاحاتها في المواسم السابقة، وتعمل على تطويرها بما يلبي تطلعات الزوار خلال المناسبات المختلفة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

