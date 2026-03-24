سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي

صحيفة البلاد      6 / شوال / 1447 هـ      24 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الهولندي السيد روب يتن.

وقد أعرب دولة رئيس الوزراء الهولندي في بداية الاتصال، عن تضامن بلاده مع المملكة تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وعن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.

كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الراهنة بالمنطقة وتداعياتها الإقليمية والدولية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

