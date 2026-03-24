سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني

البلاد (جدة) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما جدد دولته تضامن بلاده مع المملكة، مؤكدًا دعم اليونان للمملكة ومساندتها في ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها تجاه ما تتعرض له المملكة من اعتداءات إيرانية متكررة.