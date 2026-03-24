سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك بلجيكا

البلاد (جدة) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. وقد أكد جلالته تضامن بلاده حكومة وشعبًا مع المملكة تجاه ما تتعرض له من اعتداءات، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.