سمو وزير الدفاع يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، وإدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة باتريك ميزوناف، ورئيس مكتب الشؤون العسكرية لوزيرة الفريق جاك فايار، والملحق العسكري في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة العميد البحري غيوم دجري دو لو، وعدد من المسؤولين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م