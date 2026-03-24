سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص

السياسةسمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1447 هـ 24 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون بما يعزز مصالحهما المشتركة. كما تناول الوزيران مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنه. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.