انفجار في مصفاة نفط خام بولاية تكساس الأمريكية

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1447 هـ      24 مارس 2026
واس (واشنطن)
وقع انفجار هائل في مصفاة نفط خام بولاية تكساس، وتسبب في تصاعد أعمدة شاهقة من الدخان الداكن، وهز منازل السكان المحليين بشكل عنيف، قبل أن تصدر السلطات الأمريكية الأوامر بالبقاء في المنازل.
وأفادت السلطات إلى أن انفجارًا هائلًا دوى في جميع أنحاء الجزء الغربي من مدينة بورت آرثر بولاية تكساس، الليلة الماضية، عندما انفجر جزء من مصفاة فاليرو.
وأوضحت أن سحبًا من الدخان الأسود انبعثت من المصفاة، مما أثار مخاوف صحية بين السكان وأجبر مسؤولي المدينة على إصدار أمر بالبقاء في المنازل بالطرف الغربي.
وتوظف المصفاة قرابة 800 شخص “لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

