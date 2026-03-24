الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس (الإثنين)، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لحماية الأجواء الكويتية والحفاظ على أمن البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، في تصريح صحفي: إن أصوات الانفجارات التي سمعها المواطنون ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للهجمات المعادية، مشدداً على ضرورة التقيّد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة؛ لتجنب أي مخاطر محتملة.

وأضاف العطوان أن التصدي الفعّال للهجمات يعكس جاهزية قوات الدفاع الجوي الكويتية، وقدرتها على حماية الأعيان المدنية والمرافق الحيوية، مؤكداً أن أي محاولات لاختراق المجال الجوي الكويتي ستُواجه برادع قوي ومتقدم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق من البلاد، ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المراقبة والتأهب على طول الحدود والمناطق الاستراتيجية. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التهديدات الإقليمية، حيث تؤكد الكويت التزامها بالحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها، مع استمرار التنسيق مع قوات التحالف الخليجي لضمان أمن المنطقة.

ويعكس هذا الحدث قدرة الكويت على التعامل مع التهديدات الحديثة والمتطورة، سواء كانت صواريخ باليستية أو طائرات مسيّرة، ما يعزز من ثقة المواطنين في منظومة الدفاع الوطني، ويؤكد التزام الدولة بالحفاظ على أمنها واستقرارها وسط التوترات الإقليمية المستمرة.