الأخضر (B) يواصل تدريباته في جدة ويضم عبدالعزيز السويلم لقائمته

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني (B) مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار برنامج الإعداد المتزامن مع المنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، وبحضور وإشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث طبّقوا تمارين الإحماء، تلاها مران تكتيكي ركّز على بناء الهجمة والإنهاء، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق النهج التكتيكي في التحولات الهجومية.

من جهة أخرى، ضمّ المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد لاعب نادي الفتح عبدالعزيز السويلم، قادمًا من المنتخب الوطني تحت 21 عامًا، إلى معسكر المنتخب الوطني (B)، حيث شارك في الحصة التدريبية مساء اليوم.

ويواصل المنتخب الوطني (B) مساء يوم غدٍ الأربعاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام.