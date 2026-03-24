السياسة

ارتفاع كلفة الإمدادات الإنسانية بسبب النزاع بالشرق الأوسط

صحيفة البلاد      24 مارس 2026

البلاد (جنيف)
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النزاع في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإمدادات الإنسانية العالمية، وإبطاء وصولها. وأفادت اللجنة أن مركزه اللوجيستي في دبي لا يزال يعمل، لكن اضطرابات النقل العالمي رفعت أسعار الشحن البحري بنحو 70%، والبري ما بين 20% إلى 30%، والجوي ما بين 50% إلى 70%.
وأوضحت أن هذه الزيادات في ظل تقلص الميزانيات الإنسانية والتمويل، تؤثر مباشرة على المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم.

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *