ارتفاع كلفة الإمدادات الإنسانية بسبب النزاع بالشرق الأوسط

البلاد (جنيف)

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النزاع في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإمدادات الإنسانية العالمية، وإبطاء وصولها. وأفادت اللجنة أن مركزه اللوجيستي في دبي لا يزال يعمل، لكن اضطرابات النقل العالمي رفعت أسعار الشحن البحري بنحو 70%، والبري ما بين 20% إلى 30%، والجوي ما بين 50% إلى 70%.

وأوضحت أن هذه الزيادات في ظل تقلص الميزانيات الإنسانية والتمويل، تؤثر مباشرة على المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم.