ارتفاع طفيف في تكاليف البناء

البلاد (الرياض)

شهد الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت 1.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025؛ إذ سجل الرقم القياسي 102.5 نقطة؛ وفقًا لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ 101.1 نقطة خلال فبراير 2025.

وطبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.4%، وغير السكني 1.5%. وعلى أساس سنوي جاءت الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف العمالة نحو 2.8%، واستئجار المعدات والآلات 1.9%، فيما ارتفعت المواد الأساسية، التي تمثل الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.