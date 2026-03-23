ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

واس (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

وقد أكد فخامة الرئيس الفرنسي تضامن فرنسا ووقوفها إلى جانب المملكة وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.

كما جدد فخامته تضامن فرنسا ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها.