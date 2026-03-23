سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إثر تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية – رحمهم الله.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله- وأبعث لسموكم، ولأسر الشهداء أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
