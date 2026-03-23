رابح صقر يفتتح “فعاليات العيد” بالرياض بـ “حنا لآل سعود دروع لأراضيك”

محمد الجليحي (الرياض)

اعتاد الجمهور دومًا ان تأتي الحفلات التي تقيمها مجموعة روتانا للموسيقى مختلفة على المستوى الفني والتنظيمي، وتحقق هذا بنجاح وتفاعل كبيرين في الحدث الجماهيري الضخم الذي افتتح به “صقر الاغنية السعودية والعربية” النجم رابح صقر حفلات عيد الفطر السعيد 2026 الذي أقيم في مدينة الرياض، ضمن شعار “فعاليات العيد والفرحة تزيد” بدعم من الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى في مسرح “محمد عبده أرينا -بنك الإمارات دبي الوطني”.

ولأن العيد في هذه الليلة جاء عيدين، حيث تزامن موعده مع ثاني ايام عيد الفطر، ومناسبة عيد الأم؛ لذا أمتع الصقر الحضور الغفير سواء الذي ملئ المسرح او تابع النقل المباشر له على قنوات روتانا، بليلة استثنائية جمعت الحب، بأشكاله ومعانيه الوطنية والعاطفية، وألوانه وموسيقاه الطربية والشعبية ، استعد لها جيدا “بوصقر” والفرقة الموسيقة بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث اجرى رابح بروفات مكثفة على قرابة 33 اغنية اختار بينها ثلاثين عملا غناها في برنامج، تضمن هذه الروائع: (ابرك الساعات، افهمك، عيدي مبارك ، عمار يادار السعد، تقدر ، الصراحه، اللي ماخطر ع البال، لاتجي يمي، كل انسان يخطي، صدقيني، البشاره، غرام أطفال ، خلنا كذا حلوين، خلاص، وش رأيك الليله، العباة الرهيفة، انت ملك، الذهب اصلي، سرى الليل، ما عاد تسأل، لا تمنن، عشر أشياء، عيونه، الواقع، سقي، ضعفي محبة، مغرورة ازعل عليك، يا دار) قدمها على فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة.

وكان سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، في استقبال رابح صقر عند وصوله الحفل، والتقطا الصور التذكارية امام الـMediaWall ثم التقيا سويا مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا، فقال الصقر: ان رسالته من خلال هذا الحفل هي إسعاد الناس، مضيفا: “جئت أعايد عليكم في حفل عنوانه العيد والفرح .. وادعو الله تعالى ان يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- رعاه الله- مشيدا بالقوات السعودية التي تقوم بواجبها في مختلف القطاعات”. وكشف رابح انه يستعد في القريب لتقديم مجموعة من الأعمال الجديدة؛ بينها اغان وطنية، وأغنية رياضية لمؤازرة المنتخب السعودي لكرة القدم الذي سيشارك في كأس العالم 2026 . واثنى الصقر بالدور الذي تقدمه روتانا في صناعة الموسيقى والترفيه مشيدا بما شاهده من اداء كبير قام به طاقمها لتنظيم هذا الحفل الكبير.

اما ختام الحفل، فجاء رائعا ومؤثرا اختصر معناه ورسالته بصوت رابح صقر وترديد الجمهور معه رائعته “يا دار” وجملته القائلة “حنا لآل سعود دروع لأراضيك…” ، وحرص رابح ان يوثق نجاح ليلة العيد فالتقط فيديو سيلفي يجمعه والجمهور ،مردفًا: “عسى الله يجعل أيامكم جميعها أعياد”.