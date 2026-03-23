بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية قضايا تتعلق بالأمن الوطني

واس (لندن)
استدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، السفير الإيراني لديها سيد علي موسوي على خلفية أعمال وصفتها بأنها تزعزع الاستقرار في المملكة المتحدة وخارجها.
استدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، السفير الإيراني لديها سيد علي موسوي على خلفية أعمال وصفتها بأنها تزعزع الاستقرار في المملكة المتحدة وخارجها.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الاستدعاء يأتي بعد توجيه اتهامات مؤخرًا إلى شخصين، أحدهما إيراني الجنسية والآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وذلك بموجب قانون الأمن الوطني، للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الأمن الوطني يمثل أولوية قصوى، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات المرتبطة بإيران، وحماية أمن البلاد.